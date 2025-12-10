Ночные заморозки, дожди, туман и до +12 °C днем ожидаются 11 декабря на Кубани

В столице региона в четверг прогнозируют облачную погоду с дождями ночью и утром. Днем преимущественно без осадков.

По данным синоптиков, 11 декабря в Краснодаре ветер может усилиться до 9 м/с. Ночные температуры составят +2…4 °C, дневные — +5…7 °C.

В целом по Краснодарском краю в этот день ожидаются дожди, в отдельных районах южной половины региона — ливни. В горах осадки выпадут в виде мокрого снега. В отдельных районах возможен туман.

Столбики термометров в среднем покажут 0…+5 °C ночью и +4…9 °C днем. В горах ночная температура может опуститься до +1…-4 °C, дневная — до -3…+2 °C.

Теплее всего в четверг будет на Черноморском побережье, где день пройдет без существенных осадков. При этом ветер может усилиться до 14 м/с. Температура воздуха ночью — +4…9 °C, днем — +7…12 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

