Первый снег на Кубани выпадет не раньше середины декабря

«Обычную кубанскую зиму» пообещал жителям и гостям региона профессор Кубанского аграрного университета Юрий Ткаченко.

При этом Ткаченко подчеркнул, что точный прогноз можно дать только на десять дней вперед. Он напомнил, как в начале осени распространялась информация о грядущей суровой зиме, а теперь Росгидромет заявляет, что декабрь будет теплее обычного.

«По крайней мере, до 16-17 декабря будет наша кубанская зима. Дневные температуры будут держаться в пределах +3…+8, +4…+9 °C. Ночные 0…+5 °C, в северных районах −1…+4°C», — сказал Ткаченко.

По прогнозам Гидрометцентра, первые отрицательные температуры ночью будут наблюдаться, с 14 декабря. Столбики термометров будут опускаться максимум до −3°C. В предгорных районах и горах ожидается мокрый снег. На остальной территории прогнозируют классическую кубанскую морось.

«В целом в Краснодаре снег до середины декабря ждать не стоит», — предупредил Ткаченко.

По его словам, температура будет понижаться, и в начале третьей или в конце второй декады ожидаются осадки с мокрым снегом, причем мокрый снег будет преобладать.

Он также напомнил, что на Кубани в декабре погода обычно неустойчивая — в один день в течение всего времени наблюдений температуры варьируются от −20 до +20°C. Кроме того, в одно время в разных городах региона температура может кардинально отличаться.

Говоря о новогодней ночи, Ткаченко сообщил, что самым холодным 31 декабря в Краснодаре был в 1968 году — тогда температура опустилась до −16,9°C. Самым холодным 1 января был в 1970 году — термометры показали −26°C. А 1 января 1971 года в Краснодаре было +20,8°C.

Это объясняется тем, что регион находится в зоне взаимодействия холодных и теплых воздушных масс. Теплая воздушная масса Средиземноморья в совокупности с царящими в нижней атмосфере края южными потоками и Черным морем способствует тому, что температуры достигают высоких для зимнего периода значений. В значительной части на это влияет субтропический климат Сочи.

Когда же в атмосфере преобладают северные потоки, то арктические воздушные массы беспрепятственно проникают в регион, так как с севера нет естественных препятствий в виде гор. При этом в горах своя температура, а потому там выпадает снег и заметно холодает. Также понижается температура на всей степной части Кубани.

«Пока мы можем говорить о том, что у нас декабрь будет очень близок к среднемесячным. Среднемесячная температура в Краснодаре в декабре +2 градуса °C», — цитирует эксперта kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая волна холода накроет Краснодарский край с 14 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.