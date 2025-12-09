Новая волна холода накроет Краснодарский край с 14 декабря

До конца недели в регионе прогнозируют неустойчивую погоду с осадками и туманами.

До выходных температура воздуха сохранится без изменений. Ночью столбики термометров покажут 0…+5 °С, днем потеплеет до +4…9 °С.

«Начиная с 14 декабря на территорию края начнет осуществляться адвекция холода. В связи с чем температура воздуха ощутимо понизится», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

Адвекция холода — это горизонтальный перенос холодных воздушных масс, который приводит к локальному понижению температуры воздуха, как следствие — резкому похолоданию и образованию адвективных туманов.

Читайте также: в Краснодарском крае 9 декабря ожидается дождь. По прогнозу краевого Гидрометцентра, в крае во вторник будет облачно. Местами пройдет дождь, который в горах перейдет в мокрый снег.

Температура воздуха в крае ночь составит от 0 до +5 °С, днем +4…9 °С. В южной половине края местами +8…13 °С.

Подпишись, здесь всегда интересно.