В Краснодарском крае 9 декабря ожидается дождь

По прогнозу краевого Гидрометцентра, в крае во вторник будет облачно. Местами пройдет дождь, который в горах перейдет в мокрый снег.

Скорость ветра будет достигать 4-9 м/с. На Черноморском побережье она составит 5-10 м/с, местами порывы — до 12-14 м/с.

Температура воздуха в крае ночь составит от 0 до +5 °С, днем +4…9 °С. В южной половине края местами +8…13 °С. Ночью в горах от +1 до -4 °С, днем от -2 до +3 °С. На Черноморском побережье ночью ожидается +4…9 °С, днем +10…15 °С.

В последующие два дня — 10 и 11 декабря — температура сохранится в тех же границах, лишь на побережье днем будет на два градуса прохладнее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», циклон принес в Краснодарский край дожди и ветер. Регион оказался под влиянием периферии циклона, формирующегося над акваторией Черного моря.

