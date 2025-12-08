Циклон принес в Краснодарский край дожди и ветер

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о метеорологической обстановке в регионе в понедельник.

По его словам, 8 декабря Краснодарский край оказался под влиянием периферии циклона, формирующегося над акваторией Черного моря.

«Он закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди, которые в горах будут переходить в мокрый снег», — написал Леус в Telegram.

При этом температура воздуха составит +5…+7°С. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 761 мм ртутного столба, это выше нормы.

Ночью 9 декабря также ожидаются небольшие дожди. Днем без осадков. Термометры ночью покажут +2…+4°С, днем воздух прогреется до +6…+8°С.

Читайте также: 2025 год войдет в топ-3 самых теплых за всю историю.

Подпишись, здесь всегда интересно.