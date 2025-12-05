Вильфанд: 2025 год войдет в топ-3 самых теплых за всю историю

В числе причин рекордно теплого года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал антропогенный фактор, приводящий к увеличению парниковых газов.

Синоптик заявил, что в мире по температурным характеристикам текущий год войдет в тройку самых теплых за всю историю.

«И это означает, что антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан. Океан впитывает в себя сейчас невиданное тепло уже длительное время, почти два года средняя температура океана между 60 градусом северной широты и 60 градусом южной широты оказывается экстремально высокой», — объяснил Вильфанд.

Он отметил, что феномен Ла-Нинья, при котором поверхностные воды в океане становятся холоднее, чем обычно, сейчас незначительно влияет на глобальную температуру. В большей степени тенденцию потепления климата определяет парниковый эффект, сообщает ТАСС.

