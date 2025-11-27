В Краснодаре многоэтажка засияла в утреннем тумане

Оптический эффект заметили жители Губернского микрорайона в краевой столице утром 27 ноября.

На опубликованных в сети фото дом светится изнутри. Лучи льются из его окон наружу и разделяются в разные стороны в плотном облаке тумана.

По словам заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ, руководителя Центра астрономии Краснодарского отделения РГО Александра Иванова, иллюзию вызвало уникальное сочетание погодных условий.

«Выглядит красиво, но все довольно просто: свет от восходящего солнца попал на здание и рассеялся в тумане. Где-то в густой пелене нашелся менее плотный слой тумана, солнце пробилось в это окошко, попало на дом и отразилось от стекол. В общем, это действие обычного закона рассевания света в кристаллах влаги», — цитирует Иванова «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», плотный туман опустился на столицу вечером 26 ноября. По словам местных жителей, к утру 27 ноября видимость на улицах регионального центра не превышала 300 м.

