Непроглядный туман накрыл Краснодар 27 ноября

В столице Краснодарского края оправдались прогнозы синоптиков: плотный туман опустился на столицу вечером 26 ноября.

Наиболее низкая видимость наблюдается вблизи водоемов в центре и на востоке города. По словам местных жителей, к утру 27 ноября видимость на улицах регионального центра не превышала 300 м.

Туманы в вечерние и утренние часы в Краснодаре наблюдаются с октября. Это один из постоянных спутников осени в Краснодарском крае. Образованию тумана способствуют перепады температуры и отсутствие сильного ветра.

В условиях тумана стоит быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туман и до +21 °C днем ожидаются 27 ноября в Краснодарском крае. По информации синоптиков, в столице Кубани днем температура составит +14…16 °C. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

Подпишись, здесь всегда интересно.