Шесть самых страшных заболеваний по уровню выживаемости

Показатели выживаемости — это усредненные статистические данные. Разные болезни опасны и ведут к летальному исходу в зависимости от доступа к медицинской помощи и от ее качества. На смертность влияет стадия диагностики и конкретный тип заболевания. Индивидуальные особенности пациента тоже играют свою немаловажную роль в борьбе со смертельным недугом.

Какие же заболевания в антирейтинге по выживаемости?

Разные виды рака. Средняя выживаемость ≈ 30-50%

Рак — это не одна болезнь. Под это обобщение попадает более сотни онкологических болезней, при которых в генетическом аппарате клетки происходит сбой. Клетки мутируют. Бесконтрольно растут. Захватывают соседние ткани и органы. Разносятся по организму через кровь и лимфу. Образуют новые опухоли.

Рак вызывают радиация, вирусы, химикаты. Его причиной может быть наследственность и курение. Способ полностью победить рак современная медицина пока не нашла. Но есть методики позволяющие его остановить и научится с ним жить, причем довольно долго.

Рак сейчас уже не воспринимается как окончательный приговор. Ранние стадии рака простаты, молочной железы и щитовидной железы уже не смертельны. Выживаемость достаточно высока. По данным ВОЗ — 90% и выше. Самая низкая выживаемость, ниже 20%, у пациентов с некоторыми видами рака поджелудочной железы, печени, легких и мозга. Особенно на поздних стадиях.

Лейкемия. Средняя выживаемость ≈ 25%

Лейкемия, она же лейкоз, она же в народе «рак крови» — это еще одно злокачественное онкологическое заболевание. При нем раковые клетки поражают кроветворную систему и стремительно расползаются в ткани костного мозга. Начинается реактивное размножение аномальных лейкоцитов.

Прогноз выживаемости при лейкемии очень индивидуальный. Все зависит от степени агрессивности болезни. Например, для детей с острым лимфобластным лейкозом, прогноз выживаемости не то чтобы утешительный, но весьма высокий — более 90%. У взрослых, при некоторые острых и хронических лейкозах выживаемость очень низкая — 25 %. На поздних стадиях еще ниже.

Лихорадка Эбола. Средняя выживаемость ≈ 20 %

Лихорадка Эбола — это острая вирусная инфекция. Вирус попадает в организм и запускает массивное кровотечение. Внутреннее и внешнее.

Кровь хлещет из десен и в желудочно-кишечном тракте. Почки и печень отказывают. Температура резко повышается. Боль в мышцах, горле и головная боль — невыносимы. На этом фоне рвота, диарея и сыпь — меньшее из зол.

За всю истории знакомства человечества с лихорадкой Эбола от нее умирали 80 — 90% зараженных людей. Все зависит от масштабности вспышек и области возникновения.

Методы борьбы с Эболой, как правило, мягко говоря, не эффективные. Поддерживающая терапия, борьба с обезвоживанием, поддержание уровня кислорода и артериального давления — вот, пожалуй и все. Эти манипуляции повышают шансы на выживание, но незначительно. В основном это нужно, чтобы дать хоть какое-то время иммунной системе найти защитный ответ. Существуют вакцины против Эболы. Эффективность их доказана, но только для профилактики заболевания. Применяются они среди медицинских работников — тех, кто контактирует с больными. Специфического противовирусного лечения, направленного именно на вирус Эбола, не существует.

Нома. Средняя выживаемость ≈ 20 %

Нома — заболевание, которое вполне официально называют «болезнью нищеты». В районах возникновения местные жители зовут его «водный рак». По своей сути — это гангрена. Быстро прогрессирующая. Начинается болезнь с появления язвочек на деснах и языке. За несколько недель может полностью разрушить мышцы лица, в основном рот и щеки. Вслед за мышечными тканями стремительно уничтожаются лицевые кости.

Болезнь свирепствует в недоразвитых странах с низким уровнем жизни. Поражает в основном крайне истощенных детей в возрасте от 2 до 6 лет. Смертность от номы чрезвычайно высокая — 80 — 90%.

Антибиотики и улучшенное питание могут остановить процесс, но только на ранней стадии. Заболевание можно полностью предотвратить. Нужна только добрая воля всего человечества.

Боковой амиотрофический склероз. Выживаемость ≈ 5%

Движениями мышц человека управляют нервные клетки. Называются они — мотонейроны. Их гибель и есть БАС — боковой амиотрофический склероз. Именно им страдал Стивен Хокинг — знаменитый британский космолог и астрофизик.

Причины разрушения мотонейронов — научная загадка и предмет исследований. Этот процесс может быть вызван нарушением работы белков и «клеточным стрессом». Может быть его запускают вредные молекулы, которые повреждают клетки ДНК, перенесенные вирусные инфекции, генетическая мутация или травмы.

Как бы то ни было, команды от мозга к мышцам больше не поступают. Выполнение произвольных движений (ходьба, речь, жевание) затрудняется, а со временем становится совсем невозможным. Лечения, останавливающего болезнь, наукой не найдено. Зато точно установлено, что пациенты с БАСом, живут в среднем 3 — 5 лет. До тех пор, пока паралич дыхательных мышц не вызовет неизбежный летальный исход. Впрочем, некоторые пациенты, живут с этим диагнозом чуть дольше. Тот же Стивен Хокинг, после установки диагноза, прожил 10 лет.

Бешенство. Выживаемость — 0% при развитии симптомов

Укус больного животного — летучей мыши, лисицы, енота или собаки и все! Смертельная вирусная инфекция, поражает центральную нервную систему человека. Вирус разрушает мозг, запуская необратимые процессы. Предотвратить развитие болезни можно, если успеть ввести вакцину ДО появления симптомов. После развития симптомов, за всю историю медицины описано лишь несколько случаев выживания, да и то с тяжелейшими последствиями.

При другом развитии событий, после появления клинических симптомов: недомогания, лихорадки, возбуждении, агрессии, слюнотечении и болезненных спазмах в глотке при попытке пить или даже при виде воды, летальный исход гарантирован.

Способы лечения бешенства отсутствуют. Были попытки избавится от болезни путем введения пациента в искусственную кому. Но этот метод, называемый протоколом Милуоки, эффективности не доказал. Сейчас он почти не применяется. Единственное спасение от бешенства— профилактика. Экстренное введение после укуса, до появления симптомов антирабической вакцины и, при необходимости, иммуноглобулина. Немедленное промывание раны водой с мылом в течение 15 минут после укуса, снижает риск на 90%.

Для ветеринаров, лесников и всех остальных входящих в группу риска — плановая вакцинация обязательна!

Однако медицина на месте, не стоит. Есть надежда, что показатели выживаемости для многих болезней кроме, увы, бешенства со временем улучшатся. Благодаря ранней диагностике и новым методам терапии.

