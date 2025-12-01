Площадь обновленного цирка в центре Краснодара составит 23,7 тыс. кв. метров

При этом вместимость Краснодарского государственного цирка увеличится до 1,8 тыс. зрительских мест, сообщили в краевом департаменте строительства.

По итогам реконструкции обновленный цирк в центре города будет включать два основных блока — подземную парковку и само здание с концертным залом и административными помещениями, в том числе гардеробы, фойе, залы ожидания, буфеты и другие.

В проекте цирка предусмотрели современный зрительный зал, манеж и амфитеатр, комнату матери и ребенка, медпункт и туалеты для маломобильных посетителей.

В обновленном здании также будут пространства для разных видов животных, места хранения их корма, раздевалки для артистов и персонала, зоны с оборудованием, необходимым для работы, и технические помещения.

Общая площадь циркового здания после реконструкции составит почти 23,7 тыс. кв. м. Два обеденных зала одновременно смогут вмещать до 104 человек. Подземная автомобильная парковка будет рассчитана на 192 места, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкция Краснодарского цирка обойдется в 7,3 млрд рублей. Здание закрыли на капитальные работы еще зимой 2023 года. Реконструкция займет около 48 месяцев, цирк планируют открыть в 2029 году.

