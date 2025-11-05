Реконструкция Краснодарского цирка обойдется в 7,3 млрд рублей

Окончательную необходимую сумму установят после завершения госэкспертизы второго этапа работ.

По данным департамента строительства Краснодарского края, предварительную стоимость реконструкции «Краснодарского государственного цирка» оценили в 7,3 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», здание цирка уже много лет ждет масштабного обновления. В рамках первого этапа реконструкции уже демонтировали существующий бассейн, перенесли и переустроили инженерные сети.

Итоговая концепция предусматривает реконструкцию с частичным сносом некоторых частей объекта, в том числе увеличение количества зрительских мест до 1,8 тыс.

Здание закрыли на капитальные работы еще зимой 2023 года. Первым этапом специалисты разобрали и вывезли инженерные коммуникации.

Следующий этап стартует не ранее 2027 года из-за необходимости «предварительного уточнения и официального утверждения лимитов выделения необходимых финансовых ресурсов через систему бюджетных ассигнований». Реконструкция займет около 48 месяцев, цирк планируют открыть в 2029 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.