Реконструкцию Краснодарского цирка отложили еще на полгода из-за экспертиз

Здание цирка уже много лет ждет масштабного обновления, но сейчас там проводят техэкспертизы. И только по их итогам примут решения о дальнейших работах.

Технические экспертизы проводит инвестор — они направлены на определение состояние здания. По их результатам можно будет понять, какие именно работы необходимо сделать. Экспертизы будут идти до февраля 2025 года.

«Работы на сегодняшний день не ведутся в связи с продолжением выполнения проектных работ, в том числе государственной экспертизы проектной документации. Длительные сроки выполнения проектных работ обусловлены проведением работы в части определения концепции по реализации объекта», — цитирует сообщение департамента строительства Краснодарского края «Кубань Информ».

В июле уже получили положительное заключение госэкспертизы по результатам инженерных изысканий — специалисты подготовили итоговую концепцию обновления здания цирка. Ее уже согласовали.

«Итоговая концепция предусматривает реконструкцию с частичным сносом некоторых частей объекта, в том числе увеличение количества зрительских мест до 1,8 тыс. и устройство подземной парковки на 192 машиноместа», — добавили в департаменте.

В рамках первого этапа реконструкции уже демонтировали существующий бассейн, перенесли и переустроили инженерные сети, которые попадают в зону реконструкции, а также установили шпунтовое ограждение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкцию краснодарского цирка планируют завершить к 2026 году.