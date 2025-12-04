Еда без глютена: мифы и факты

Тема безглютенового питания — интересная, важная и противоречивая. Противоречивая потому, что модные мифы порой неотличимы от научных фактов. Отделить одно от другого сложно. Но необходимо.

Что такое глютен и с чем его едят

Глютен, он же клейковина — это сложный нерастворимый белок. Он содержится в пшенице, ржи, ячмене, их гибридах, например, в тех же модных среди сторонников ЗОЖ и ПП — полбе, маше, булгуре. Он отвечает за эластичность теста и пышность выпечки. Это — безусловный, но не единственный факт. И, все же давайте перейдем к мифам. Большинство из них связаны с модной тенденцией — безглютеновой диетой.

Миф № 1. Безглютеновая диета всем полезна и помогает похудеть

Никаких научных доказательств пользы безглютеновой диеты для здоровых людей не существует. Напротив, часто происходит обратное. Человек отказывается от цельнозерновых продуктов, тем самым он лишает свой организм важных питательных веществ: витаминов, железа и клетчатки. А потом жалуется на тяжесть в животе и запоры.

Теперь о похудении. Производители часто «выправляют» вкус и текстуру безглютеновых продуктов. Они добавляют в них больше сахара, жира и соли. Так, что глютена в них нет, а лишние калории очень даже могут быть.

Миф № 2. Чувствительность к глютену есть у всех, просто она не диагностирована

Насколько это заблуждение популярно, настолько оно же и опасно. Наука четко определяет три состояния, связанных с глютеном.

Целиакия — тяжелое аутоиммунное заболевание. При нем глютен повреждает слизистую тонкого кишечника. Болезнь требует строгой пожизненной диеты. К счастью встречается она меньше чем у 1% населения планеты.

Аллергия на пшеницу. Иммунная реакция на белки пшеницы встречается довольно часто. Но не только и не обязательно на глютен. Проявления ее могут быть разными — от кожных до респираторных.

Нецелиакийная чувствительность к глютену (НЧГ). Это состояние, при котором, после употребления глютена появляются вздутие, боли в животе, усталость. Распространенность его оценивается, как 0,5-13%. Диагноз ставится методом исключения. Такие симптомы вызывают и целиакия, и аллергия.

Ставить диагноз самостоятельно — значит не любить себя совсем. И вообще — непереносимость глютена это не «модные» панические атаки и не повод для гордости. При подозрении на непереносимость глютена нужно обратиться к гастроэнтерологу. Может быть у вас совсем другое заболевание. И, так просто, исключить глютен из рациона и быть здоровым не получится. Перед тем как погрузиться в «волшебный мир» безглютеновой диеты критически важно пройти обследование.

Миф № 3. Безглютеновое — значит низкоуглеводное и полезное для фигуры

Вот это совсем два разных понятия. Безглютеновые продукты делают из рисовой, кукурузной, гречневой или картофельной муки. А они содержат много простых углеводов. Имеют высокий гликемический индекс. Они могут способствовать набору веса так же, как и их обычные глютеновые аналоги.

Миф № 4. Глютен — это «яд» и «токсин» для человека

Реальность доказывает, что для 99% населения планеты глютен абсолютно безвреден. Проблемы с пищеварением может вызывать не только пшеница и другие злаки. Неприятности могут доставлять сверхпереработанные продукты, которых так много развелось в современном мире.

Да, сейчас востребованы те сорта пшеницы, которые содержат больше глютена. От него их хлебопекарные свойства становятся гораздо лучше. Но называть его «ядом» — это просто какое-то мракобесие. Это ненаучно и необоснованно. Все. С мифами покончено. Пора возвращаться к фактам.

Факты о безглютеновой диете

Факт №1. Безглютеновая диета — единственное лекарство для людей с целиакией

Так и есть. Для людей подверженных целикии глютен действительно токсином. Он запускает аутоиммунную реакцию, со всеми вытекающими последствиями. Даже микроскопические количества глютена, следы этого вещества, могут нанести вред их здоровью. Они грозят истощением, остеопорозом, анемией и другим не менее серьезными последствиями.

Факт № 2. Безглютеновая диета может быть здоровой

Если правильно построить безглютеновую диету, положить в ее основу натуральные и цельные продукты, которые изначально не содержат глютен, то польза для здоровья будет неоспоримой. Если уж убрали из рациона глютен — сделайте акцент на фруктах и овощах. На яйцах, бобовых, орехах и семенах.

Мясо, птица, рыба обязательно должны быть в повседневном меню, только не в панировке, без маринадов и соевого соуса. Не забываем о натуральных молочных продуктах и безглютеновых крупах. Это рис, гречка, киноа, пшено, кукуруза, амарант.

Факт № 3. «Без глютена» и «здоровое питание» — не синонимы

Индустрия безглютеновых продуктов живо реагирует на потребность рынка и предлагает безглютеновые чипсы, печенье, конфеты и прочую «антиеду». Только из-за отсутствия глютена весь этот «пищевой мусор» полезным не становятся.

Факт№ 4. Самодиагностика и самолечение могут быть опасны

Переход на диету можно осуществить и самостоятельно. Но без обследования у врача общая картина будет «смазанной» и затруднит постановку правильного диагноза. Например, той самой целиакии.

Если человек страдает этой болезнью, если у него диагностирована чувствительность к глютену, то безглютеновая диета — это жизненная необходимость. Это правильный и обоснованный выбор.

Всем остальным воспринимать ее, как панацею для здоровья неразумно, а использовать, как инструмент для быстрого похудения — самонадеянно. Сбалансированное питание! Вот, что было и остается золотым стандартом здорового образа жизни.

Но, разумеется, если вы чувствуете недомогание после употребления мучного, обратитесь к врачу. Вам же нужно найти настоящую причину проблемы, а не обвинять во всех своих бедах глютен!

