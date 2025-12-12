Семь мифов о боли в спине: наиболее частые заблуждения

Боль в спине периодически испытывают, если не все, то почти все. С болью в спине живут. С болью в спине борются. Самые разумные люди при болях в спине обращаются к врачам. Большинство же пытаются справиться с болью в спине самостоятельно.

От боли в спине используются «проверенные» способы, народные средства, новейшие достижения медицины, уникальные методики и другие «цивилизованные» методы. Боль в спине «лечат» опираясь на вековой опыт, густо перемешанный с устойчивыми убеждениями и заблуждениями.

Полежи и боль пройдет

Миф о том, что при боли спине нужен полный покой, а любая активность противопоказана — самый главный и распространенный. Да, небольшой отдых, безусловно нужен. Но, самостоятельно прописанный длительный постельный режим только ухудшит состояние. Умеренная активность, мягкая растяжка, прогулки, легкая разминка и выполнение обычных домашних дел, разумеется с осторожностью, чаще всего, наоборот, помогут ускорить восстановление.

Если болит спина, значит, есть какое-то серьезное повреждение

При сильных болях в спине, благодаря всеобще медицинской «просвещенности», люди склонны ставит себе диагноз грыжа, смещение позвоночных дисков и прочие протрузии. Чем сильнее боль, тем страшнее представляются повреждения.

Но, в большинство случаев, острую боль могут вызывать прозаичные причины — легкое растяжение, усталость, мышечный спазм, перенапряжение или длительное нахождение в неудобном положении, такая вот «прожеванность» после сна. Но, и успокаивать себя не нужно. Просто не стоит бояться и без паники обратиться к врачу.

Кстати грыжи и протрузии обнаруживаются и без интенсивных признаков боли. Случайным образом, при прохождении МРТ или КТ. А, боль в спине может быть вызвана и без повреждения тканей — стрессом, страхом, эмоциональным напряжением и воспаленным состоянием нервной системы.

Для постановки диагноза необходимы МРТ и рентген

Очень часто, чтобы понять причину боли, человек требует сразу сделать снимок. Для спокойствия пациента врач, не станет препятствовать этому желанию. Но, в подавляющем большинстве случаев, сможет поставить диагноз проведя осмотр и опрос пациента. Особенно на раннем этапе. В первые 4-6 недель, после появления жалоб на неспецифическую боль в спине.

Но, при травмах, подозрении на онкологию, нарушении функций суставов и тазовых органов — назначение снимков обязательно.

При хронической боли — хирургическая операция неизбежна

Этот, наиболее стойкий миф — один из самых пугающих. Но, он не имеет никаких оснований.

Хроническая боль не дает четких показаний для операции. Например, она может быть вызвана дисфункцией суставов или мышц, а не травмой, грыжей и прочими патологиями. В большинстве случаев применяется «золотой стандарт» лечения хронической боли. Это — комплексное консервативное лечение. Для восстановления функции и управления болью, чаще всего, скальпель врача не требуется.

Боль в спине из-за подъема тяжести

Сделал резкое движение, поднял что-то тяжелое и все! Резкая боль, а значит, что-то «сломалось» в спине. На самом деле, мгновенная «поломка» возможна в редких случаях. В основном — это «последняя капля» накопившихся проблем.

Боль провоцируют множество факторов. Общая физическая форма. Сила, а точнее слабость, мышц корпуса. Неудобная поза. Недостаток движения. И, даже плохой сон, стресс, усталость. Резкое движение и «перегруз» не единственные причины возникновения боли, а ее триггеры.

Нужно спать на жестком

Ни жесткий матрас, ни лежание на досках «как Суворов» не могут быть универсальным вариантом избавления от боли в спине. Даже выбор ортопедического матраса и подушки — дело сугубо индивидуальное. Важно, чтобы во сне или во время отдыха тело находилось в нейтральном положении. В приоритете должно быть комфортное состояние, а не «максимальная жесткость».

Боль в спине — пожизненный приговор

Еще одно распространенное заблуждение, которым люди привыкли «успокаивать» себя и своих близких: «Если боль в спине однажды появилась, то теперь она будет сопровождать тебя всю жизнь».

Этот миф основан на возможных рецидивах, которые действительно порой случаются. Но, полное избавление от боли вполне возможно. При правильном подходе к лечению. При соблюдении предписаний врачей. При разумной физической активности. При желании научится управлять стрессом и своим состоянием.

Главное — не бояться боли, а понимать ее механизмы. С болью можно попрощаться, если быть активным участником своего собственного восстановления.

