Изжога, рефлюкс, плохой отдых: почему нужно есть за 2-3 часа до сна?

Когда доктора дают рекомендации ужинать за 2-3 часа до сна они рассчитывают на наше понимания. Они уверены, что мы взрослые, разумные люди. Они думают, что мы воспринимаем их слова не просто, как диетический совет или один из пунктов программы для похудения, а как основополагающее требование

Не наедаться перед сном — это ключевая мера для поддержания здоровья пищеварительной системы. Если же у человека уже есть проблемы с ЖКТ, о чем ему организм подает сигналы в виде изжоги, рефлюкса и нарушения сна, то ситуация если не критичная, то очень близка к этому. Как бы нам ни хотелось перекусить перед сном, давайте отложим это «мероприятие» и разберем по пунктам, почему этого делать не стоит.

Прямая борьба с изжогой и рефлюксом

Получая очередную порцию пищи, желудок вырабатывает соляную кислоту для ее переваривания.

Представьте — мы ложимся с полным желудком. Давление в нем повышается. Естественная гравитация перестает помогать удерживать его содержимое на месте. Кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Вот и все. Мы получаем гастроэзофагеальный рефлюкс.

Говоря «человеческим» языком: не защищенная от кислоты слизистая пищевода раздражается, а мы испытываем чувство жжения — ту самую изжогу.

Если дать желудку 2-3 часа на переваривание того, что мы в него «закинули» это значительно снизит кислотность и позволит избежать вероятность возникновения ночного рефлюкса. А он, между прочим, особенно опасен. В горизонтальном положении, которое мы принимаем ложась в постель, кислота затекает дальше по пищеводу, находится там дольше положенного и вызывает более серьезные повреждения.

Отдых и сон

Плохой отдых и проблемы с пищеварением имеют прямую связь.

Человек вроде бы сыт, спокоен и мечтает заснуть, но отчего-то испытывает физический дискомфорт. Это вполне понятно — полный желудок и начинающаяся изжога мешают заснуть. Но даже если мы заснули — организм будит нас среди ночи. Даже если мы этого не осознаем.

Тело хочет полноценно расслабиться, но не может. У него другие дела — организм занят активным перевариванием. Тут уже не до жизни по циркадным ритмам. Наши внутренние часы сбиваются с толку, процесс пищеварения «будит» внутренние органы. Они должны в это время готовиться ко сну, а вместо этого включаются в ночную активность и пытаются вести себя на полную мощность. Как днем.

Даже если рефлюкс не разбудит нас полностью, он может вызывать микропробуждения. Почти незаметные, но коварные нарушения структуры сна. Особенно в глубокой и быстрой его фазах. А фазы эти критически важны для физического восстановления и психического отдыха. Мы можем проспать 8 часов и проснуться не просто не отдохнувшими, а именно уставшими.

Играй, гормон

Если мы съели на ночь, что-нибудь богатое углеводами, чтобы «подушка под головой не вертелась», то закономерно спровоцировали выброс инсулина. Такой всплеск мешает нормальному метаболизму и здоровому полноценному сну.

Простые правила

Голодному человеку заснуть сложно. И все же нужно постараться изо всех сил сделать так, чтобы между вечерним приемом пищи и отходом ко сну проходило минимум два часа. В идеале — три.

Если без ужина совсем никак не обойтись, пусть она будет легким. Какие-нибудь нежирные белки. Куриная грудка, рыба, сыр тофу.

Если выбираем овощи, то избегаем чеснока и лука. И не ешьте на ночь сырых помидоров. Тем более в больших количествах. Они провоцируют изжогу, как и гречка, и бурый рис.

Жирное, острое, жареное, шоколад, кофе и алкоголь — лучшие друзья рефлюкса, изжоги и тяжелого сна. А значит их мы исключаем.

Если мы соблюдаем все правила и рекомендации, а рефлюкс все равно беспокоит, попробуем справится с ним «механическим» способом. Приподнимем изголовье кровати на 10-15 см. С помощью подушек или каких-нибудь валиков и подставок. Это хоть как-то поможет использовать гравитацию для своей пользы.

Прием пищи за 2-3 часа до сна — это простой, но мощный инструмент, который защищает пищевод от кислоты и предотвращает изжогу. Это позволяет желудку работать спокойно и нормально выполнять свою непростую миссию. Да, и для всего организма это хорошая возможность полноценно восстановиться за ночь.

