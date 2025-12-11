Почти 300 украинских беспилотников сбили ночью 11 декабря над регионами России

Ночью в четверг ВСУ в очередной раз атаковали российские территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА. Больше всего дронов подавили над территорией Брянской области — 118.

По 40 беспилотников уничтожили в Калужской области и над территорией Московского региона, из них более 30 БПЛА летели на Москву. В Тульской области перехватили 27 беспилотных летательных аппаратов.

Еще 19 дронов уничтожили в небе над Новгородской областью, 11 — над Ярославской областью и 10 — в Липецкой области.

Шесть БПЛА подавили в Смоленской области, по пять дронов перехватили в Курской и Орловской областях. Четыре беспилотника обезвредили в Воронежской области и два — в Рязанской области, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае отменили 6 авиарейсов в Москву из-за угрозы БПЛА. Российскую столицу с позднего вечера 10 декабря атаковали дроны ВСУ.

Для обеспечения безопасности полетов в четырех аэропортах Москвы вводились временные ограничения. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства по всей стране задерживаются рейсы в Москву и из нее.

