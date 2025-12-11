В Краснодарском крае отменили 6 авиарейсов в Москву из-за угрозы БПЛА 11 декабря

Российскую столицу с позднего вечера 10 декабря атакуют дроны ВСУ. Для обеспечения безопасности полетов в четырех аэропортах Москвы вводились временные ограничения.

К утру 11 декабря дежурные силы ПВО России сбили 32 летевших на Москву дрона. Об этом сообщил мэр столицы страны Сергей Собянин в Telegram.

Из-за ограничений по использованию воздушного пространства по всей стране задерживаются рейсы в Москву и из нее.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 7:55, на вылет в российскую столицу задерживаются два рейса в Шереметьево и Домодедово, один из них ждет вылета с 1:00 11 декабря. Также с задержками в город-курорт прибудет рейс из Домодедово, еще четыре в Шереметьево — отменили.

В аэропорту Краснодара, по данным онлайн-табло, на вылет задерживается один рейс во Внуково, два борта из Шереметьево совершат посадку с изменениями в расписании, еще два в этот же аэропорт отменили.

