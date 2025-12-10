Utair возобновит полеты в Краснодар из Тюмени в конце декабря

Прямые рейсы из Тюмени в столицу Кубани авиакомпания возобновит с 24 декабря.

Полеты запланированы один раз в неделю. Из Тюмени в Краснодар Utair будет летать по средам. Взлетать в столице Тюменской области борт будет в 8:30. Время в пути составит 4 часа 15 минут. Из Краснодара вылеты запланированы в 11:45.

В зимнем сезоне авиаперевозчик также продолжит выполнять рейсы в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута, сообщает пресс-служба Utair.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакомпания «Азимут» возобновит рейсы из Краснодара в Тель-Авив 10 декабря. С 10 декабря полеты из краевой столицы в Израиль планируют осуществлять два раза в неделю. Кроме того, с 19 февраля стартуют перелеты из Москвы в курортный город Израиля Эйлат.

