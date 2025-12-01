Не менее 3,5 млн пассажиров планирует обслужить аэропорт Краснодара в 2026 году

На сегодняшний день из краевой столицы выполняются рейсы по 22 направлениям, 12 из которых — международные.

Как сообщил генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика», в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин, прогноз пассажиропотока зависит от возможного открытия соседних воздушных гаваней, что отразится на конкурентной среде.

«Но даже в консервативных сценариях мы планируем обслужить не менее 3,5 млн пассажиров в 2026 году. Это реалистичная оценка, исходя из текущей динамики и структуры спроса», — цитирует Старостина «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники аэропорт Краснодара примет порядка 110 тыс. пассажиров. В зимние каникулы аэрогавань планирует полеты по 10 внутренним и 12 международным направлениям, среди которых появится Тель-Авив.

