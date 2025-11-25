Аэропорт Краснодара в новогодние праздники примет порядка 110 тыс. пассажиров

С 31 декабря по 11 января авиагавань краевой столицы будет выполнять полеты по 22 направлениям.

В новогодние праздники аэропорт Краснодара планирует полеты по 10 внутренним и 12 международным направлениям, среди которых появится Тель-Авив. Воздушная гавань готовится к увеличению пассажиропотока до 110 тыс. пассажиров.

В пресс-службе аэропорта краевой столицы подчеркнули, что меры безопасности в авиагавани обеспечены на самом высоком уровне.

С начала возобновления работы 17 сентября аэропорт Краснодара обслужил более 301,5 тыс. пассажиров по состоянию на начало ноября. К концу 2025 года воздушная гавань планирует обслужить более 500 тыс. пассажиров.

С момента открытия аэропорта Краснодара выполнили более 2 тыс. авиарейсов. Порядка 80 тыс. человек обслужили на международных направлениях и 221,5 тыс. — на внутренних, сообщает «Ъ-Кубань».

Читайте также: авиакомпания «Азимут» возобновила рейсы из Краснодара в Тель-Авив.

Подпишись, здесь всегда интересно.