Авиакомпания «Азимут» возобновила рейсы из Краснодара в Тель-Авив

О возобновлении регулярных рейсов между Краснодаром и Тель-Авивом авиакомпания сообщила 12 ноября.

Рейсы будут осуществляться по средам и четвергам, а также по воскресеньям и понедельникам.

В среду и четверг — вылет из Краснодара в 13:30, прибытие в Тель-Авив — в 15:55. Вылет из Тель-Авива — в четверг в 10:10, прибытие в Краснодар — в 14:30.

Вылет из Краснодара по воскресеньям — в 16:40, посадка в Тель-Авиве — в 19:35. Обратный рейс из Тель-Авива по понедельникам — в 11:05. Прибытие в Краснодар — в 15:15.

Стоимость авиабилетов из Краснодара в Тель-Авив — от 10 тыс. 810 рублей, из Тель-Авива в Краснодар — от 8 тыс. 965 рублей. Дополнительно к тарифу взимаются аэропортовые и государственные сборы, сообщает пресс-служба авиакомпании «Азимут».

