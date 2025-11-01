Авиакомпания Smartavia возобновила полеты из Краснодара в Санкт-Петербург

Первый рейс Smartavia выполнила 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани краевой столицы.

Планируется, что рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Перевозку пассажиров будут осуществлять авиалайнеры «Боинг 737-800» в монокомпоновке. В каждом самолете 189 мест эконом-класса.

В период ноябрьских и новогодних праздников частоту полетов на этом направлении увеличат, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодар.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, стоимость билета из Краснодара в Санкт-Петербург в начале ноября — от 15 тыс. 630 рублей, но уже с 24 ноября — от 10 тыс. 330 рублей.

Также рейсы между Краснодаром и Санкт-Петербургом выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

