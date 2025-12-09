Logo
Авиакомпания «Азимут» возобновит рейсы из Краснодара в Тель-Авив 10 декабря

Общество
Авиакомпания «Азимут» возобновит рейсы из Краснодара в Тель-Авив 10 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 10 декабря полеты из краевой столицы в Израиль планируют осуществлять два раза в неделю. 

Как сообщила глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова, в настоящее время прямые рейсы в Тель-Авив отправляются из Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Минеральных Вод. Теперь же авиакомпания «Азимут» подтвердила, что полетная программа из Краснодара в Тель-Авив тоже в силе.

Кроме того, с 19 февраля стартуют перелеты из Москвы в курортный город Израиля Эйлат, сообщает ТАСС. 

Читайте также: не менее 3,5 млн пассажиров планирует обслужить аэропорт Краснодара в 2026 году. На сегодняшний день из краевой столицы выполняются рейсы по 22 направлениям, 12 из которых — международные.

