Главу Гулькевичского района отправили в отставку в связи с утратой доверия

Органы прокуратуры края совместно с управлением экономической безопасности МВД по Краснодарскому краю проверили соблюдение антикоррупционного законодательства главой Гулькевичского района Александром Шишикиным.

Было установлено, что глава муниципалитета предоставил губернатору Кубани недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Также установили, что он помогал родственнику в осуществлении предпринимательской деятельности, не принимал мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при получении его родственником бюджетных средств из подконтрольного главе района муниципального предприятия.

Информацию прокуратура направила губернатору края 31 января 2025 года. После этого была назначена проверка, которая подтвердила перечисленные коррупционные правонарушения.

Совет Гулькевичского района 11 декабря, на основании соответствующего заявления губернатора, отправил главу района в отставку в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: арестованный глава Крымского района Лесь в октябре ушел в отставку по собственному желанию.

Подпишись, здесь всегда интересно.