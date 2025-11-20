Пять причин записаться к неврологу прямо сейчас

Сосудистые заболевания мозга, инсульты, мигрени и головокружения, радикулит, остеохондроз, невралгии, короче говоря, всё, что связано с головным и спинным мозгом, нервами и позвоночником, находится в компетенции невролога. С последствиями черепно-мозговых травм, рассеянным склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, нарушениями сна, памяти и координации, тоже к нему.

Голова, как известно «предмет темный, исследованию не подлежит», поэтому самодиагностикой и тем более самолечением заниматься не стоит, а обратить внимание на некоторые симптомы нужно. Если некоторые из них вы их заметили у себя или близких — не откладывайте визит к неврологу. Промедление в этом случае может стоить дороже. Вот пять основных причин записаться на прием к неврологу прямо сейчас.

Постоянные или сильные головные боли

Все мы время от времени испытываем головную боль, знаем ее причины и может с этим справляться, но есть случаи, требующие внимания специалиста.

Если головная боль возникает внезапно и сильнее ее в жизни не было, а голова «просто раскалывается».

Если боль усиливается при смене положения тела, при напряжении или кашле, сопровождается нарушением зрения, онемением или слабостью, вызывает тошноту и рвоту, медлить нельзя.

Эти симптомы мигрени возможно говорят о проблемах с сосудами, повышенном внутричерепном давлении, аневризме и других серьезных состояниях.

Головокружение, нарушение координации и потеря равновесия

Мир вокруг вас вдруг «поплыл» без видимых причин.

Алкоголь вы не принимали, а состояние такое, как будто хорошенько выпили, только вместо удовольствия получили одни побочные эффекты. Предметы вокруг вас вращаются, при ходьбе вас бросает из стороны в сторону, вы испытываете внезапные приступы дурноты, а порою и пред обморочное состояние. Это прямой сигнал от нервной системы о проблемах с вестибулярным аппаратом, нарушением мозгового кровообращения.

Что у вас конкретно — рассеянный склероз, опухоли или вы перенесли инсульт, установит невролог.

Онемение или покалывание в конечностях

Слабость в руке или ноге, особенно сосредоточенная с одной стороны тела, онемение части лица, языка, половины тела, ощущение «мурашек», жжения или покалывания — классические симптомы нарушения работы периферических нервов.

Если они беспокоят вас довольно долгое время, а еще вам трудно удерживать предметы и мелкая моторика стала хуже — вас ждет прямая дорога к специалисту. Он определит, связано ли ваше состояние с нейропатией, защемлением нервных корешков, остеохондрозом или даже с острым нарушением мозгового кровообращения. Идите к врачу. Не дожидайтесь инсульта.

Проблемы с памятью, концентрацией, сном

Устойчивое состояние бессонницы или, наоборот, чрезмерная сонливость, трудности с концентрацией, рассеянность и «туман в голове» могут быть признаками синдрома хронической усталости, депрессии, тревожного расстройства на ранней стадии.

Нельзя оставлять без внимания необъяснимые перепады настроения, апатию, раздражительность и думать, что все это «само пройдет». Ничего не пройдет, а вот забыть об этом вы сможете из-за прогрессирующего ухудшения памяти, от которого и до нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера, недалеко. Записывайтесь к неврологу. Он занимается не только болью, но и высшими функциями нервной системы. Ч

ем раньше начнете лечение и коррекцию состояния, тем лучше будет результат.

Боли в спине и шее

Боль в спине — это не обязательно «просто остеохондроз». Если боль «отдается» в другие части тела, это говорит о поражении нервных структур.

Все эти «прострелы» в шее или пояснице, отдающие в руку, лопатку, ногу, сопровождающиеся онемением или слабостью в конечностях без лечения не пройдут. Возможно это грыжа межпозвонковых дисков, которая сдавливает нервный корешок или спинной мозг. Без консультации специалиста не разобраться. А без своевременного лечения можно довести себя и до инвалидности.

Важно помнить, что большинство неврологических заболеваний успешно лечатся. По крайней мере, при ранней диагностике их прогрессирование значительно замедляется. Если вас беспокоит хотя бы один из симптомов, не списывайте это на «усталость» и «возраст». Пусть это скажет врач. А вам лучше перестраховаться, чем упустить драгоценное время!

