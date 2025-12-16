Что такое ночной бруксизм и чем он опасен?

О своем ночном бруксизме человека может не узнать никогда. Пока ему об этом не сообщат близкие люди, напуганные ночным скрежетом зубов. Или врач — по характерным признакам разрушительного воздействия бруксизма на организм.

Бессознательное скрежетание зубами во сне, постукивание или сильное их сжимание — это и есть ночной бруксизм.

Основные характеристики

Сила сжатия жевательных мышц в приступе бруксизма в несколько раз больше чем сила их сжатия при обычном жевании. Спазмы могут длиться от нескольких мгновений до нескольких минут. Могут быть эпизодическими или продолжаться всю ночь, или когда там человек решит вздремнуть. И все бы ничего. Можно смириться, привыкнуть, перетерпеть, если бы бруксизм не наносил здоровью непоправимый вред.

Последствия и риски

Основная опасность бруксизма — истирание зубной эмали. Появление трещин и сколов на зубах. Разрушение пломб, мостов, коронок и прочих виниров.

Из-за истончения эмали повышается чувствительность зубов к горячему, холодному, кислому и сладкому. Но, это еще полбеды. Длительный бруксизм делает зубы подвижными, может вызвать опускание десен и периодонтит — воспаление соединительной ткани, окружающей корень зуба.

Жевательные мышцы со временем гипертрофируются и лицо может приобрести почти «квадратную» форму. И ничего мужественного и брутального в этом нет. А для женщин, особенно.

Мышечно-суставная система тоже подвергается изменениям. Скрип зубами по ночам отдается болью днем. А еще щелчками, хрустом суставов при открывании и закрывании рта, жевании, зевании. В некоторых случаях просто невозможно нормально открыть рот. Так проявляется дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, вызванная ночным бруксизмом. Боль и спазмы в жевательных и височных мышцах, становятся хроническими. Нередки и головные боли, особенно по утрам или при напряжении.

Чем вызывается бруксизм

Чаще всего приступы бруксизма связывают с нарушением структуры сна и последствиями повышенного стресса. С нервными срывами, генетической предрасположенностью, патологиями прикуса. Но точная причина бруксизма до конца наукой не выяснена. Впрочем и накопленных знаний хватает для его лечения и профилактики.

Основные подходы к лечению

Лечением занимаются стоматологи в тесной связи с сомнологами, неврологами и психотерапевтами. Первое средство, прописываемое человеку подверженному бруксизму, — изготовление индивидуальной защитной капы. Ее надевают, а точнее вставляют в рот, на ночь. Теперь зубам по крайней мере не грозят истончение, истирание, трещины и расколы. Этот «золотой стандарт» лечения не устраняет причину, но защищает зубы и разгружает мышцы и суставы.

Психотерапевт или психиатр могут назначить курс когнитивно-поведенческой терапии. Предложить методы релаксации и прочий набор своих методик для работы со стрессом.

Физиотерапевт порекомендует массаж для снятия мышечного спазма. В некоторых случаях доктора прописывают легкие седативные средства, инъекции различных препаратов для снижения гипертонуса жевательных мышц и другие медикаменты. И каждый из врачей посоветует коррекцию образа жизни. Соблюдение режима сна и снижение приема кофеина, алкоголя и различных стимуляторов — как минимум.

К стоматологу нужно обращаться в первую очередь, если вы или ваши близкие заметили симптомы ночного бруксизма. Кроме изготовления капы, возможно понадобится стоматологическое лечение, например, направленное на восстановление правильного прикуса. Возможно потребуется замена пломб и протезов.

Чем раньше будет проведена диагностика — тем легче будет избежать серьезных и необратимых повреждений зубов, мышц и суставов.

