Дожди с мокрым снегом, гололед и до -8 °C ночью ожидаются 15 декабря на Кубани

В Краснодаре в понедельник прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер может усилиться до 10 м/с.

По данным синоптиков, 15 декабря в столице края ночью похолодает до -2…-4 °C, днем температура повысится до +2…4 °C.

Теплее всего в понедельник будет на Черноморском побережье, где ночью столбики термометров покажут +4…-1 °C, днем — +4…9 °C. При этом порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В среднем в Краснодарском крае ночные температуры установятся на отметке +1…-4 °C, местами в восточной половине края ожидается -3…-8 °C. Днем воздух прогреется до -2…+3 °C, в южной половине края — до 0…+5 °C. В горах днем и ночью от -3 °C до -10 °C.

В течение дня на Кубани местами прогнозируют осадки в виде дождя, снега, а также гололед. На дорогах возможна гололедица. Ветер западной четверти — 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске выпал первый снег, однако он длился всего около двух минут.

