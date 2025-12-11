Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придет метеорологическая зима

Настоящая зима придет в регион на этих выходных. По краю 11 декабря отмечалось понижение температуры и дождь, местами сильный.

В Ейске уже выпал первый снег, однако он длился всего около двух минут. Пока о зиме напоминают лишь празднично оформленные витрины и дата на календаре.

«С 12 на 13 декабря через территорию края пройдет холодный фронт с северо-западных районов Европы, который принесет нам холодную воздушную массу. Так что снег действительно стоит ожидать, но не на севере региона, а в юго-восточных предгорных районах края», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Снег уже со всех сторон подбирается к Краснодарскому краю. Зимними пейзажами делятся в Крыму, Карачаево-Черкесии.

Официально горнолыжный сезон в Сочи стартует 19 декабря, но все зависит от количества снега. Надежды на 15 декабря, когда синоптики прогнозируют на Кубани не только календарную, но и фактическую зиму.

«Естественно при таких температурах будут местами наблюдаться гололед, налипания мокрого снега, температуры в ночные часы опустятся до -3…-8 °С», — говорит заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Днем 15 декабря по краю ожидается от 0 до -2°С, снег и дождь со снегом. К такому лучше приготовиться, как минимум, водителям поставить зимнюю резину.

