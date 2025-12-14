Боксеры из Краснодарского края завоевали три медали на чемпионате мира в ОАЭ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил успешное выступление кубанских боксеров на международном турнире в Дубае.

Глава региона подчеркнул, что уроженцы Кубани традиционно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по боксу, а достижения анапчан Давида Сурова, Евгения Кооля и сочинца Андрея Пегливаняна стали очередным подтверждением этого.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с успешным выступлением. Ваши победы вдохновляют сотни ребят по всему региону на новые свершения», — сказал Кондратьев.

Двукратный чемпион России Давид Суров завоевал золото в весовой категории свыше 92 кг, одолев в финале Армана Маханова из Узбекистана. Евгений Кооль заслужил серебряную медаль в весовой категории до 67 кг. Андрей Пегливанян, выступающий в категории до 57 кг, стал бронзовым призером.

В общей сложности российская сборная по боксу завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду, что позволило ей возглавить итоговую таблицу мирового первенства.

Всего на чемпионате мира выступили 428 спортсменов из 108 стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

