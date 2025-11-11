Победителей первенства Европы по боксу среди юниоров встретили в Краснодаре

На соревнованиях в Ереване кубанские спортсмены завоевали десять медалей, девять из них золотых.

В аэропорту Краснодара победителей встречали родственники, друзья и болельщики с букетами цветов и флагами.

«Впечатления наилучшие, это уже не первое первенство Европы. То, что мы должны были сделать, все сделали, теперь дальше двигаемся», — поделился победитель первенства Европы из Анапы Аким Павлюков.

«Для меня это радость, потому что до этого я всегда занимала вторые места, а тут получилось так, что я стала первой. Боев было немного, попала сразу в финал, но все равно это большие эмоции. Тем более все проходило в Армении, там я была в первый раз, все очень понравилось», — отметила победитель первенства Европы из Анапы Анастасия Демурчян.

Сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы. Весомый вклад внесла команда Краснодарского края. В нее вошли молодые боксеры из Краснодара, Анапы и Славянска-на Кубани. Больше всего наград привезли юниорки. На их счету восемь золотых медалей. В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 25 стран.

