Проект «Боевые бабушки» запустили в Ленинградском округе

Участницами проекта стали женщины от 55 лет, они занимаются боевыми искусствами. Соглашение между советом ветеранов Ленинградского округа и Федерацией карате-до подписали в апреле этого года.

«Это первая вершина, которую преодолевают боевые бабушки. Спортивный зал находится на верхнем этаже, к нему ведет довольно крутая лестница», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Участницы проекта «Боевые бабушки» сначала приходят в зал, потом делают мусуби-дачи — исходную стойку, а после рэй — поклон. Среди них 75-летняя Зоя Гущина — активная путешественница сейчас, а в прошлом фельдшер-акушер.

«Я из тех медиков, которые предупреждают болезнь, а не лечат ее. Самое главное, когда нет застоя в организме, тогда есть энергия, мышечная радость. Здесь те, кто на пенсии, не замыкаются, а общаются», — рассказывает участница проекта «Боевые бабушки» Зоя Гущина.

Тренер Александр Кислов адаптировал под возраст практики восточных единоборств. По его словам, они способствуют укреплению здоровья, улучшению эмоционального состояния и долголетию. Сейчас в группе занимаются 23 участницы. Многие уже почувствовали обещанный эффект: суставы стали меньше болеть, а мышцы лучше растягиваться. Скоро спортсменки будут еще больше похожи на каратистов.

«С нас снимают мерки, у нас будут кимоно. Мы будем уже более усердно заниматься этими упражнениями», — рассказывает участница проекта «Боевые бабушки» Светлана Игрунева.

Благодаря тренировкам бабушки смогут защищаться, а главная цель — оздоровление. Александр мечтает привлечь как можно больше людей старшего поколения и готов бесплатно проводить занятия для них в парках и на площадях.

Читайте также: кубанские дзюдоистки взяли бронзовые медали на Кубке Европы.

Подпишись, здесь всегда интересно.