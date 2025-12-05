Магний для успокоения и молодости: правда и мифы

Волшебная таблетка, которая избавит от тревожности, подарит здоровый сон, а попутно еще и кожу в порядок приведет. И все это — без рецепта. Уже готовы бежать в аптеку за магнием? Притормозите.

О пользе магния сегодня не рассказывает разве что ваш утюг, хотя, может и он шипит азбукой Морзе: «Прими таблетку!». Производители обещают, что регулярный прием магния снизит тревожность и даже избавит от симптомов депрессии, стабилизирует давление, положительно повлияет на щитовидку и омолодит вас без вмешательства косметологов. Правда или миф? Давайте разбираться.

Тревожность возникает из-за недостатка магния

Полуправда. Если бы у тревожности была лишь одна причина, все бы давно жили в мире розовых пони. Но дефицит магния действительно может спровоцировать раздражительность, нервозность, постоянное чувство усталости и проблемы со сном. Этот элемент действительно участвует в регуляции нервной системы, помогает снижать возбудимость нервных клеток и расслаблять сведенные стрессом мышцы, а также участвует в выработке гормона сна мелатонина. Но есть нюанс — над регуляцией нервной системы работает магний не в одиночку.

То есть, причина тревожности может быть как в недостатке магния, так и в чем-то ином. Следовательно, если вам не хватало магния — таблетка поможет, если причина была другой — хоть объешьтесь, результата не добьетесь.

Пропью магний на всякий случай, хуже не будет

Миф. Будет, еще как будет. Уложите уже в своих головах: без анализов и рекомендации врача без каких-либо побочных эффектов использовать вы можете только физраствор для промывания носа и зеленку, да и ту с осторожностью.

У всего есть противопоказания и побочки. Если недостатка магния у вас нет, а вы «на всякий случай» начали его принимать, есть риск получить гипермагниемию. Особенно легко ее заработать, если у вас еще и почечная недостаточность в анамнезе.

Избыток магния проявляется в виде слабости, угнетения дыхания и нарушения сердечного ритма. Также возможны сонливость и тошнота. То есть вы пили магний, чтобы избавиться от угнетенности и постоянной усталости, а взамен получили то же самое, но в двойном объеме, да еще и сердечко сбоит. Если на этом этапе вы решили, что просто мало магния приняли, последствия могут быть и серьезнее — вплоть до остановки дыхания и сердечной деятельности, а также тяжелых нарушений работы почек. Вывод: сначала сдаем анализы, а потом идем в аптеку.

Ванны с магниевой солью улучшают кожу и помогают худеть

Увы, миф. Вот только не надо нам рассказывать, что магниевая соль (она же английская, она же соль Эпсома) — веками проверенное средство. Мы в курсе и сами не прочь поваляться в ванне с этой чудо-солью, как, впрочем, и с любой другой. Эффект, в общем-то, один и не надо его переоценивать.

Производители магниевой соли обещают, что она помогает снять мышечную боль после тренировок, избавляет от отеков (вот и эффект похудения), выводит токсины, снижает сухость кожи и убирает шелушения, а также успокаивает, улучшает сон и — внезапно! — восполняет недостаток магния в организме. По поводу последнего сразу посмеемся, чтобы уже не возвращаться: это сколько ж нужно киснуть в ванне, чтобы впитать растворенную в воде соль и восполнить дефицит? Нет, ну если вы — губка, то, пожалуй, все получится.

А теперь про остальное: боль в мышцах снимает и обыкновенная теплая ванна. С солью просто приятнее. То же скажем и про успокоительный эффект: можно просто отлежаться в теплой водичке, и стресс снизится.

Похудеть с помощью только ванн с солью у вас не получится. И ни у кого не получится. Худеют при дефиците калорий, а качество тела улучшают при помощи тренировок. Можно — в сочетании с профессиональным массажем. А еще можно еще к пластическому хирургу обратиться, но это для тех, кому другие способы не помогли.

Для кожи ванна с магниевой солью не вредна, но и чудес ждать не стоит. Более того: если после ванны не смыли остатки под душем, получите ту же сухость и шелушение. И, естественно, после любой ванны стоит использовать крем или увлажняющий лосьон для тела.

И последнее: ванны с магниевой солью имеют ряд противопоказаний. Это инфекционные кожные заболевания, высокое давление, варикозное расширение вен, сердечные заболевания, онкологические заболевания, беременность.

Магний стимулирует синтез коллагена

Правда. Но если у вас нет дефицита магния, лучше стимулируйте свой коллаген как-нибудь иначе. А для быстрого эффекта можете просто обратиться к косметологам, они знают, как оживить вашу кожу.

Маски с магнием улучшают тургор кожи и лечат воспаления

И да, и нет. Объясняем: состояние кожи улучшают регулярный уход, правильное питание и здоровый сон. Если, в числе прочего, вы делаете маски с магнием, — кто вам может запретить. Они могут улучшить цвет лица, уменьшить воспаления, дать ощущение «напитанной» кожи, но эффект будет временным. В долгосрочной перспективе маски с магнием бесполезны.

Подводим итог: прежде, чем тратиться на биодобавки и косметические средства, потратьте немного времени на чек-ап. Выясните, какие имеются дефициты, проконсультируйтесь с врачом и получите правильные рекомендации.

