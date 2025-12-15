Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае утром 15 декабря

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в понедельник в 11:02.

При получении таких сообщений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — сказано в оповещении МЧС.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается. На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Обновление:

Угрозу беспилотной опасности на Кубани отменили в 11:37.

Читайте также: над регионами России ночью 15 декабря сбили 130 украинских БПЛА.

