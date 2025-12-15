Над регионами России ночью 15 декабря сбили 130 украинских БПЛА

В ночь на понедельник ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 23:00 14 декабря до 7:00 15 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников. Из них 38 ликвидировали над Астраханской областью, 25 дронов сбили над Брянской областью. Еще столько же — над Московским регионом, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву.

По восемь БПЛА перехватили и уничтожили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть — над Тульской областью и четыре — над Калмыкией.

По три беспилотника сбили над Курской и Орловской областями, по одному — над Рязанской областью и над акваторией Каспийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае утром 15 декабря отменили беспилотную опасность, введенную накануне вечером.

