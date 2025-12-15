На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 14 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям Краснодарского края 15 декабря в 6:08.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 20:35 14 декабря.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Приближаться к обломкам сбитых беспилотников категорически запрещается. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

В Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

