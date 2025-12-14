В Северском районе 11 объектов пострадали в результате атаки украинских БПЛА

Краснодарский край подвергся атаке беспилотников ВСУ ночью 14 декабря. Фрагменты сбитых вражеских дронов упали в поселке Афипском.

Сотрудники администрации Афипского городского поселения утром в воскресенье выехали на места падения обломков БПЛА и провели подворовой обход для фиксации причиненного ущерба.

По данным на 11:35, от осколков беспилотников повреждения получили 11 объектов и линия электропередачи. Электроснабжение уже полностью восстановили. Пострадавших среди населения нет.

«В случае выявления повреждений, возникших в результате атаки БПЛА, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-86166-3-30-88 или 112», — сообщает официальный Telegram-канал администрации Афипского городского поселения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семь частных домовладений пострадали при атаке БПЛА в Северском районе. На одном из участков возник пожар, его оперативно потушили. В пяти частных домах выбило стекла в окнах. Также хозпостройка получила повреждения.

Над Краснодарским краем сбили 22 украинских БПЛА в ночь на 14 декабря. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря.

