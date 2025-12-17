ЗОЖ зимой: как сохранять здоровье и форму в холода

Зима для человека, особенно «южного», как будто просит сократить активность. Меньше двигаться, больше спать, чаще есть. И, вообще, всячески нарушать режим, лишь бы пережить этот «кошмар». Со всеми сезонными издержками и погодными сюрпризами. Но организм — механизм мстительный. Он настойчиво напоминает, что поддержка хорошей физической формы и внимательное отношение к здоровью необходимы в холодное время года, как никогда.

Если эти «намеки» игнорировать — организм не оставит пренебрежительное отношение к себе без внимания и все человеку «припомнит». Получается так, что ЗОЖ в зимний период крайне необходим. Но требует особого подхода.

Энергия тепла и иммунитета

В основу основ здорового образа жизни — правильное (а точнее — рациональное) питание — зима вносит свои корректировки. На первое место выходят согревающие продукты. В повседневном меню должны быть теплые супы, бульоны, тушеные овощи. Каши — овсянка или гречневая, просят усилить свои, и без того полезные свойства, всякого рода пряностями. Это могут быть имбирь, корица, куркума, кардамон. Это вкусно и это улучшает пищеварение, способствует активному кровообращению.

Витамины и микроэлементы по-прежнему «тянут свои ручки» к нам из сезонных овощей. Капуста, морковь, свекла, тыква, просятся на стол, но оставляют место цитрусовым, гранату и всевозможным ягодам. Замороженные на зиму клюква, брусника, облепиха, тоже ждут нас. Нехватка солнечного света напоминает про источники витамина D, сосредоточенные в жирной рыбе, яичном желтке, печени. Полезные жиры человек получает из орехов, авокадо, растительных масел. Микроэлементы цинка из тыквенных семечек и бобовых. И вот уже организму легче сохранять тепло, а кожа не теряет упругость и эластичность.

Большую часть зимнего времени мы проводим в помещениях с сухим воздухом. Поэтому важно соблюдать питьевой режим. Простая, не холодная, вода по-прежнему занимает лидирующие позиции, а ей в помощь — теплые травяные чаи, морсы, имбирные напитки. Кофеин и алкоголь необходимо ограничить — они вызывают потери тепла и не способствуют ЗОЖ, к которому стремятся все нормальные люди.

Продолжать движение

Только жесткие медицинские противопоказания могут освободить вас зимой от физических тренировок. Если нет возможности заниматься зимними видами спорта, то бег или скандинавскую ходьбу никто не отменял.

Не получается заниматься силовыми тренировками, йогой, пилатесом или танцами в зале — занимайтесь этим дома. Для того и придуманы онлайн-программы. Главное правило — регулярность. Пусть даже тренировки будут короткими, они все равно помогут поддерживать форму. В крайнем случае можно прибегнуть к «бытовым активностям» — чаще ходить пешком, выходя на остановку раньше или использовать вместо лифта лестничные марши.

Профилактика болезней

Вирусы и всевозможные инфекции в холодное время года всегда «где-то рядом». Соблюдайте правила гигиены. После возвращения с улицы и посещения общественных мест мойте руки. Промывайте нос и увлажняйте слизистую солевым раствором. Если вы сделали прививку от гриппа в начале зимнего сезона — прекрасно. Если нет — еще не поздно помочь своему организму. Пик заболевания пока еще не наступил, но и не за горами.

За психическое здоровье

При первых признаках зимней хандры нужно с нею бороться. Еще лучше — заблаговременно принять меры профилактики. Самое действенное оружие от подавленного настроения — дневной свет.

Утром открывайте шторы. Если это не помогает и на улице пасмурно — включайте искусственное освещение и побольше. Каким бы коротким ни был световой день — используйте его для прогулок насколько это возможно. И не скучайте «долгими зимними вечерами». Есть немало средств, чтобы провести это время с пользой. Нет, не сериалы и не бессмысленный скроллинг лент соцсетей. Это — встречи с друзьями, новые курсы, чтение, рукоделие, медитация и прочие культурные мероприятия.

Кстати, зима — это хорошее время ввести в свою жизнь определенные ритуалы: принятие ванны с эфирными маслами, постановка целей и планирование их исполнения на предстоящий год. Или что-то подобное, создающее позитивный настрой.

Защита от холода и сухости

Уход за телом — важный элемент зимнего ЗОЖ. Он тоже имеет свои нюансы. Кремы для лица и тела выбирайте более жирные. Не забывайте про питательные маски. Солнце зимой тоже активно, поэтому берегите себя кремами, дающими SPF-защиту. Для губ используйте гигиеническую помаду, а для волос — восстанавливающие маски.

Выходя на улицу, кутаться не нужно. Просто одевайтесь по сезону и многослойно.

Первый слой должен отводить влагу. И это — термобелье.

должен отводить влагу. И это — термобелье. Второй слой — утепляющий. Что-нибудь из флисовых или шерстяных тканей.

— утепляющий. Что-нибудь из флисовых или шерстяных тканей. Третий слой — защитный. От ветра и осадков. Такая, своеобразная непромокаемая и непродуваемая мембрана.

Не забывайте шапку, шарф и варежки. Ни дома, ни в такси.

Краткий чек-лист на каждый зимний день

Утро. Проснулись. Выпили стакан теплой воды.

Завтрак. Полезная каша.

Проветрили комнату и увлажнили воздух.

День. Совершили прогулку пешком минимум 30 минут и съели порцию овощей и фруктов.

Вечер. Короткая разминка или тренировка. Пообщались с близкими. Вовремя легли спать.

Прислушиваться к своему телу нужно всегда, а зимой особенно. Зима — это удачное время для большего отдыха и полноценного восстановления.

Если вдруг вам захочется завернуться в мягкий плед и свернуться калачиком в кресле, с чашкой какао или глинтвейна — не корите себя и не ругайте. Это тоже зимние прелести. Это тоже поднимает настроение. А настроение, как известно — это главное! И основной секрет здоровой зимы — баланс между активностью и уютом.

Читать также:

Чем для глаз опасен тусклый свет и недостаточная яркость?