Пять полезных привычек для здоровья мозга

Наш «центр управления полетами» ежедневно выполняет множество разнообразных задач, а мы воспринимаем это как должное и часто даже не задумываемся, как его поддержать. Что можно начать делать прямо сейчас, чтобы продлить здоровье мозга?

Прежде, чем рассказать, какие привычки вам нужны, напомним, от чего необходимо избавиться, если здоровье мозга для вас — не пустой звук. Речь, конечно, об употреблении спиртного и курении. Алкоголь негативно влияет на работу нейромедиаторов, повреждает сосуды, разрушает клетки мозга, ведет к проблемам с памятью, концентрацией и к снижению умственных способностей. Курение также вредит сосудам, вследствие чего нарушается кровоснабжение мозга. Хотите здоровую голову — попрощайтесь с вредными привычками. Пусть их место займут полезные.

Здоровый сон

Мозгу необходим отдых. Да, полностью он никогда не отключается, но 7—8 часов ночного отдыха ему необходимы, чтобы «перезагрузиться», «стереть» лишние файлы, а нужные — «разложить по папкам». Лишая себя сна, вы не даете мозгу очистить себя и настроиться на продуктивную работу.

Правильное питание

Сытый мозг работает лучше — факт, который никто не решится оспорить. Кормить его необходимо продуктами богатыми омега-3, витаминами группы В, Е, С, магнием, фосфором, железом, цинком, а также антиоксидантами.

Следите за тем, чтобы в вашем рационе было больше жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия, палтус), орехов, семян и цельнозерновых продуктов, богатых антиоксидантами ягод (особенно черники) и листовой зелени (шпинат и брокколи — ваши друзья).

А вот употребление сахара лучше снизить. Если очень хочется сладенького, можете позволить себе темный шоколад.

Нагрузки

Новые интеллектуальные вызовы не дают мозгу быстро постареть. Чтение, изучение чего-то нового, рисование, письмо от руки, пазлы, кроссворды и сканворды — важно все, что заставляет ваш мозг работать. Нет, «основная работа» не считается. Привычные нагрузки нужного эффекта не дадут. Если нет сил на дополнительные задачи, хотя бы пройдитесь от работы до дома по другой дороге.

Важно: нагружать нужно не только голову, но и тело. Физические нагрузки улучшают кровообращение, что благотворно влияет на работу мозга. А еще спорт прогоняет стресс, а значит, спать вы будете крепче, соображать лучше, а впадать в апатию — реже.

Живое общение

Общение лицом к лицу снижает уровень стресса, прокачивает навыки коммуникации, тренирует наблюдательность и аналитические способности. Вы не только говорите и слушаете, анализируя услышанное, вы считываете выражения лиц, интерпретируете жесты, оцениваете атмосферу и свои ощущения — ни одна переписка в соцсетях такого не дает. Во время общения мозг активно тренируется, усваивает новую информацию и выстраивает новые нейронные связи.

Цифровой детокс и минимум информации

Если вы легли на диванчик с телефоном и просто бродите по соцсетям — это не отдых. Мозг в это время воспринимает и анализирует информацию, которая, к тому же, быстро меняется. Дайте «центру управления полетами «отдохнуть, пока он не направил ваш космический корабль навстречу крупному астероиду.

Вместо того, чтобы залипать в телефон в транспорте, смотрите в окно. Выходя на прогулку, не включайте в наушниках очередной очень интересный подкаст, замените его на музыку без слов. Вы не упустите ничего важного и не потратите время зря, напротив — вы позаботитесь о здоровье своего мозга, за что он будет очень благодарен.

