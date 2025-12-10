В Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в тяжком преступлении

Отдел МВД России по Каневскому району объявил в розыск 48-летнего Андрея Юрьевича Сельдимирова из станицы Новодеревянковской.

Он разыскивается по подозрению в совершении тяжкого преступления, сообщили в официальном канале отдела МВД России по Каневскому району в Telegram.

Тем, кто обладает значимой информацией о местонахождении подозреваемого, необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть. Информацию можно сообщить по телефону: 8(861)644-57-02.

Читайте также: житель Ингушетии, обвиняемый в совершенном в начале декабря убийстве на территории республики, скрывался от правоохранителей в Краснодаре. Его арестовали. Во время допроса он дал признательные показания. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

