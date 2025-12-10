Обвиняемого в убийстве в Ингушетии задержали на Кубани

Житель Ингушетии, обвиняемый в совершенном в начале декабря убийстве на территории республики, скрывался от правоохранителей в Краснодаре.

По данным следствия, вечером 3 декабря на окраине села Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии нашли машину с телом местного жителя на заднем сиденье. У погибшего обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки.

Сотрудники полиции республики провели оперативные мероприятия и во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края арестовали подозреваемого мужчину в Краснодаре. Им оказался 51-летний уроженец Малгобека.

Мужчину доставили в следственный отдел Малгобека, где ему предъявили обвинение в убийстве. Во время допроса он дал признательные показания.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты под контроль руководителем следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Ингушетия.

