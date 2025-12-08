Экс-кладовщица хлебозавода обжалует приговор за двойное убийство в Краснодаре

Суд приговорил к 21 году колонии 46-летнюю Елену Белашову, которую признали виновной в убийстве двух коллег и попытке убить директора предприятия. Адвокат обвиняемой обжалует приговор.

Белашова в судебном заседании свою вину не признала и во время следствия утверждала, что не она совершила эти преступления.

«Моя подзащитная намерена обжаловать приговор, так как считает его несправедливым», — сообщил адвокат Белашовой Сергей Дикий.

По данным следствия, работая на заводе, Белашова постоянно конфликтовала с руководством. Особую неприязнь она испытывала к Редвановой и Дроменко. Они были ее начальницами и делали ей замечания по работе. На заводе работал и ее сын, у которого также были напряженные отношения с начальством. Каждый выговор он воспринимал как личное оскорбление и жаловался матери, сообщает «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следствие установило, что кладовщица решила расправиться с коллегами и руководством из-за личной неприязни, возникшей во время работы. Стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

Гендиректор краснодарского хлебозавода Наталья Ястребова дала показания в суде по делу кладовщицы Елены Белашовой. По ее словам, Белашова регулярно допускала ошибки в работе. Коллега обвиняемой в ходе судебного заседания рассказал о ее взрывном характере.

