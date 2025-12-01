Экс-кладовщице хлебозавода дали 21 год колонии за двойное убийство в Краснодаре

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении бывшей работницы «Краснодарского хлебозавода № 6», обвиняемой в убийстве двух сотрудников и покушении на убийство директора предприятия.

Установили, что кладовщица решила расправиться с коллегами и руководством из-за личной неприязни, возникшей во время работы. Для реализации своих преступных планов она заранее купила нейролептик, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники.

Вечером 3 июля 2024 года женщина вместе с двумя коллегами находилась в квартире на улице Снесарева в Краснодаре. Силой она заставила их выпить лекарственное средство в смертельной дозе. В результате две женщины скончались спустя некоторое время.

После убийства кладовщица взяла телефон одной из жертв и отправила от ее имени SMS-сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи, чтобы заманить ее в квартиру и убить. Когда директор прибыла, злоумышленница надела на нее наручники, угрожая игрушечным пистолетом, и пыталась задушить электрическим шнуром. Потерпевшей удалось освободиться и оказать сопротивление.

В это время сын директора, заподозрив неладное, приехал к квартире, где находилась его мать. Злоумышленница распылила содержимое перцового баллончика в квартире и попыталась скрыться, заявив мужчине, что сама стала жертвой преступления. Однако он задержал ее до приезда полиции.

Стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. На период расследования суд заключил ее под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В судебном заседании экс-кладовщица не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гендиректор краснодарского хлебозавода Наталья Ястребова дала показания в суде по делу кладовщицы Елены Белашовой, обвиняемой в убийстве двух коллег и покушении на убийство начальницы. Также коллега обвиняемой в ходе судебного заседания рассказал о ее взрывном характере.

