Пропавшую модель из Краснодарского края до полусмерти избили в Москве

Известная в социальных сетях модель из Краснодарского края пропала в столице страны две недели назад.

Тревогу подняли сестры 33-летней Анжелики Тартановой, после того как она прекратила выходить на связь. Известно, что блогерша родом из поселка Мостовского. После развода с мужем она перебралась в Москву, оставив 16-летнего сына на попечении экс-супруга.

В столице женщина стала популярным блогером и позиционировала себя как модель. Она ходила на вечеринки, делала фото со звездами и рассказывала об этом в соцсетях. Недавно уроженка Кубани познакомилась с мужчиной и сообщила семье, что он состоятельный человек, дает деньги и «закрывает ее потребности».

По словам сестры Анжелики, Анастасии, новый мужчина не разрешал ей общаться с подругами, и Анжелика решила уйти от него. По предварительным данным, блогершу видели две недели назад в компании человека намного старше ее.

Девушка перестала выходить на связь с семьей после того, как решила съехать на другую квартиру в конце ноября. Ее сестра написала заявление в полицию и стала просить помощи в поисках в соцсетях.

Местонахождение Анжелики Тартановой удалось установить спустя две недели. Выяснилось, что она находится в больнице — женщину сильно избили.

«Она в реанимации, сильные травмы головы. Не говорит, серьезные повреждения мозга. При поступлении она смогла назвать свою фамилию и имя. И все. Что случилось с ней, мы не знаем. Но виновные понесут наказание», — цитирует сестру пропавшей «КП»-Кубань».

По данным Shot, после избиения у пострадавшей был отек мозга, врачи провели трепанацию черепа. Медики также диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому. Кроме того, канал сообщает о том, что девушка успела сказать врачам, что ее избил парень.

Сейчас пациентка остается в реанимации. К Анжелике в Москву летит сестра, чтобы ухаживать и выяснить, что с ней произошло.

