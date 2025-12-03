Несчастный случай назвали основной версией исчезновения туриста в горах Адыгеи

Пара туристов отправились в поход в район горы Тыбги. Краснодарец решил самостоятельно прогуляться с Турового балагана в сторону горной вершины 17 ноября, в то время как его жена вернулась в лагерь.

На следующий день женщина сообщила об исчезновении спутника, после чего начались поиски, которые продолжались 13 дней.

Как сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда — филиала ЮРПСО МЧС России Дмитрий Голубев, в качестве основной версии сейчас рассматривают несчастный случай.

«Если бы турист заблудился, то уже мог бы выйти, все-таки две недели практически прошло», — пояснил Голубев.

Спасатели в поисках трижды задействовали авиацию и беспилотники, а также 21 человека. Зону поиска расширяли. Место, где нашли треккинговые палки туриста, неоднократно обработали техникой и исследовали специалисты.

Следствие также склоняется к тому, что причиной исчезновения туриста стал несчастный случай. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, мужчина покинул егерский домик на территории Кавказского государственного биосферного заповедника в камуфляжном костюме. Его супруга, гражданка Индонезии, отметила, что он не взял с собой ничего, кроме треккинговых палок и ее телефона. Краснодарец планировал сделать снимки заката в районе вершины горы Тыбги.

«Следы на снегу исчезают в локации, где найдены палки туриста, как будто он испарился. Версия инопланетян не рассматривается, а вот версия нападения медведя, который может утащить жертву в расщелину или берлогу, есть. Не хотелось бы в это верить, но факты о безрезультатности двухнедельных поисков говорят сами за себя», — цитирует собеседника ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист из Краснодара самостоятельно отправился в поход в район горы Тыбги, не зарегистрировав свою группу.

Женщина сутки ждала его в лагере, но днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, чтобы сообщить об исчезновении сотрудникам Кавказского заповедника. Спустя четыре дня на слиянии двух хребтов горы Тыбги спасатели обнаружили трекинговые палки краснодарца. После этого они, при помощи альпинистского снаряжения, обследовали скальные кулуары.

На 13-й день поисков туриста из Краснодара в районе горы Тыбги спасатели приняли решение приостановить поиски из-за ухудшения погодных условий.

