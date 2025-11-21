Спасатели нашли в горах трекинговые палки пропавшего туриста из Краснодара

Житель краевой столицы пропал в горах Адыгеи во время похода 17 ноября.

На слиянии двух хребтов горы Тыбги спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили трекинговые палки краснодарца, пропавшего четыре дня назад.

В настоящее время специалисты приступили к обследованию скальных кулуаров при помощи альпинистского снаряжения. Проверять территорию будут ниже того места, где ранее обнаружили палки, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист из Краснодара самостоятельно отправился в поход с подругой в район горы Тыбги. Они решили прогуляться с Турового балагана в сторону горной вершины. Туристы не зарегистрировали свою группу.

Девушка сутки ждала друга в лагере, но днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, чтобы сообщить о пропаже сотрудникам Кавказского заповедника.

В первый день поисков туриста не обнаружили, 20 ноября из Сочи вылетел вертолет Ка-32. На следующий день к поискам привлекли девять спасателей. Они обследуют вершину горы. Также в спасательной операции участвуют госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника.

