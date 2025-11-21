В горах Адыгеи третий день ищут пропавшего туриста из Краснодара

Житель региональной столицы пошел в поход на гору Тыбгу 17 ноября и пропал. Работу осложняют сложный скальный рельеф и глубокий снежный покров.

Поиски 42-летнего краснодарца ведут с 19 ноября. На второй день обследовали северный и южный склоны горы Тыбги — от подножия до вершины. В результате визуального осмотра с воздуха пропавшего туриста обнаружить не удалось.

В пятницу, 21 ноября, в поисках участвуют девять спасателей. Они обследуют вершину горы. Также задействованы госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарец пошел с подругой в поход в район горы Тыбги и решил самостоятельно прогуляться с Турового балагана в сторону горной вершины. Туристы не зарегистрировали свою группу.

Девушка сутки прождала мужчину в лагере и днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, чтобы сообщить о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника. В первый день поисков мужчину обнаружить не удалось. На помощь 20 ноября из Сочи вылетел вертолет Ка-32.

