Спасатели на вертолете ищут туриста из Краснодара в горах Адыгеи

Краснодарец пошел с подругой в поход в район горы Тыбги и решил самостоятельно прогуляться с Турового балагана в сторону горной вершины 17 ноября.

Туристы не зарегистрировали свою группу. Девушка сутки прождала мужчину в лагере и днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, чтобы сообщить о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника.

Поиски 42-летнего туриста начали 19 ноября. Спасатели Адыгейского филиала ЮРПСО МЧС России по его следам поднимались в сторону вершины Тыбги. Им удалось подняться на высоту около 3 тыс. м. Высота горы составляет 3 тыс. 64 м.

В первый день поисков мужчину обнаружить не удалось. С наступлением темноты спасатели заночевали на балагане, чтобы продолжить поиск утром. На помощь им 20 ноября из Сочи вылетел вертолет Ка-32.

Спасатели начали поиск туриста из Краснодара с воздуха. Всего привлечено девять спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

