В горах Адыгеи из-за непогоды приостановили поиски пропавшего туриста

На 13-й день поисков туриста из Краснодара в районе горы Тыбги спасатели приняли решение приостановить работы.

Это стало необходимым из-за ухудшения погодных условий — начался дождь, сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда Дмитрий Голубев. Он пояснил, что нужно обеспечить безопасность спасателей. Дождь на высоте около 3 тыс. м перейдет в снег. В то время, как дорога к месту, где проходят поиски, сложна даже в сухую погоду.

«Безопасность спасателей — приоритет, это люди, которые две недели работали без отдыха на большой высоте. Уже было обследовано все возможное местонахождение туриста и даже более того», — пояснил начальник поисково-спасательного отряда.

Он отметил, что в поисковой операции участвует 21 спасатель. Также применялись беспилотники и авиация. Все участки проходили по несколько раз. Однако поиски осложняются скальным рельефом и снегом. Ночью и утром на подтаявших за день участках образует лед. Это еще больше затрудняет работу спасателей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист из Краснодара самостоятельно отправился в поход с подругой в район горы Тыбги. Они не зарегистрировали свою группу.

Девушка сутки ждала друга в лагере, но днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, чтобы сообщить об исчезновении друга сотрудникам Кавказского заповедника. Спустя четыре дня на слиянии двух хребтов горы Тыбги спасатели обнаружили трекинговые палки краснодарца. После этого они, при помощи альпинистского снаряжения, обследовали скальные кулуары.

Подпишись, здесь всегда интересно.