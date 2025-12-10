Водитель иномарки погиб в ДТП с большегрузом в центре Краснодара

Авария со смертельным исходом произошла 10 декабря около 10:20 на пересечении улиц Базовской и Кузнечной.

На кадрах с места ДТП виден большегруз, смявший легковой автомобиль. По словам очевидцев, после столкновения фура протащила легковушку до бетонного столба.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota двигался по улице Базовской со стороны улицы Володи Головатого в сторону улицы Буденного. Он проигнорировал знак «Уступи дорогу» и на перекрестке с улицей Кузнечной столкнулся с большегрузом МАЗ.

Большегруз, за рулем которого находился 44-летний водитель, двигался по улице Кузнечной со стороны Леваневского в сторону Костылева. После столкновения оба автомобиля врезались в столб.

В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля. Его личность устанавливается. По факту ДТП проводится проверка, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

