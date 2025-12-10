В Анапе рецидивист попал в ДТП на угнанном автомобиле и чуть не сгорел в нем

Полицейские задержали 29-летнего жителя Анапы, которого подозревают в угоне автомобиля «Лада Ларгус». Автомобиль сгорел, а злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, мужчина в ноябре пробрался на территорию одной из промышленных баз поселка Воскресенского и увидел ключ в замке зажигания одного из автомобилей. Воспользовавшись этим, мужчина угнал автомобиль и доехал на нем в село Цибанобалка. Злоумышленник был пьян и врезался в забор. Автомобиль загорелся, а сам угонщик получил ожоги.

Кроме того, оказалось, что анапчанин уже был судим за аналогичное преступление и недавно освободился. В отношении него снова завели уголовное дело. Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему предстоит возместить причиненный потерпевшему ущерб, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.

Читайте также: школьник угнал у мамы внедорожник и уехал в Каневской район с 12-летней подругой.

Подпишись, здесь всегда интересно.